В Челябинске задержали очередного высокопоставленного чиновника

Вице-губернатора Челябинской области задержали за коррупцию.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 12 февраля, задержан заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик. Эту информацию подтвердил глава региона Алексей Текслер.
«Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежним местом работы – главы Копейского городского округа», – уточнил глава региона. Отметив, что действующая мэрия Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие.
По данным источников в силовых структурах, в отношении вице-губернатора возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Меру пресечения для чиновника изберут в Москве, куда доставят чиновника.
Андрей Фалейчик родился в 1980 году в Челябинске. Окончил Южно-Уральский государственный университет с присвоением квалификации «Инженер-строитель».
Активную трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно по окончании вуза. В 2002 году Андрей Фалейчик занимал должность мастера сантехнических работ производственного жилищно-ремонтно-эксплуатационного управления.
Позднее перешел на должность главного специалиста министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
Начиная с 2005 года, последовательно замещал должности начальника отдела координации строительства управления строительства, заместителя управления строительства и начальника управления строительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.
С марта 2018 года работал в качестве заместителя министра, начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.
5 февраля 2019 года Андрей Фалейчик назначен на должность заместителя главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам. 14 июня 2019 года избран главой города.
Кресло копейского мэра покинул в апреле 2024 года, перейдя на должность заместителя губернатора Челябинской области.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»