В Челябинске задержали очередного высокопоставленного чиновника

Вице-губернатора Челябинской области задержали за коррупцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 12 февраля, задержан заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик. Эту информацию подтвердил глава региона Алексей Текслер.

«Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежним местом работы – главы Копейского городского округа», – уточнил глава региона. Отметив, что действующая мэрия Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие.

По данным источников в силовых структурах, в отношении вице-губернатора возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Меру пресечения для чиновника изберут в Москве, куда доставят чиновника.

Андрей Фалейчик родился в 1980 году в Челябинске. Окончил Южно-Уральский государственный университет с присвоением квалификации «Инженер-строитель».

Активную трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно по окончании вуза. В 2002 году Андрей Фалейчик занимал должность мастера сантехнических работ производственного жилищно-ремонтно-эксплуатационного управления.

Позднее перешел на должность главного специалиста министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

Начиная с 2005 года, последовательно замещал должности начальника отдела координации строительства управления строительства, заместителя управления строительства и начальника управления строительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

С марта 2018 года работал в качестве заместителя министра, начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

5 февраля 2019 года Андрей Фалейчик назначен на должность заместителя главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам. 14 июня 2019 года избран главой города.

Кресло копейского мэра покинул в апреле 2024 года, перейдя на должность заместителя губернатора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

