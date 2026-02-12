В аппарате Госдумы раскритиковали новый законопроект об ООПТ

В правовом управлении Госдумы нашли недочеты в новом законопроекте об ООПТ, вызвавшем протесты экологов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях» не учитывают требований ряда федеральных законов и Земельного кодекса. К такому заключению пришло правовое управление Государственной Думы РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Всероссийского общества охраны природы.

Законопроект внесли в нижнюю палату российского парламента в декабре прошлого года. Согласно предлагаемым новациям, границы ООПТ можно будет менять в случае полной утраты землями особого природоохранного значения. Кроме того, предлагается допустить возможность пересмотра состава особо охраняемых территорий при размещении оборонных сооружений или объектов федерального, регионального и местного значения, имеющих существенное влияние на социально-экономическое развитие страны (федеральных трасс, железных дорог и прочего), а также объектов капитального строительства, связанных с организацией и осуществлением туризма. Авторы документа предлагают допустить это в случае невозможности размещения объектов за пределами ООПТ.

Правовое управление Госдумы РФ сочло, что законопроект необходимо доработать и согласовать с действующим законодательством.

Так, в поправках говорится, что решение об изменении границ ООПТ должно приниматься на основании «комплексного экологического обследования территории». «При этом в законопроекте не определяются предмет обследования, его содержание, состав участников», – говорится в заключении. Нет также описания вида итогового документа, не установлен порядок оспаривания полученных результатов обследования. Не предполагают авторы документа и возможности участия в исследовании граждан и общественных организаций. А это предусмотрено законом «Об экологической экспертизе».

Есть вопросы и к процедуре изменения границ ООПТ в случае размещения объектов, имеющих «существенное влияние на социально-экономическое развитие» страны, «при отсутствии иных вариантов размещения таких объектов». Например, в документе не прописывается порядок определения отсутствия иных вариантов размещения. Это может повлечь проблемы в правоприменительной практике, считают в правовом управлении. К тому же, в федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельном кодексе РФ запрещена какая-либо деятельность в границах ООПТ, кроме природоохранной.

Что касается возможности строительства на заповедных землях объектов туристической деятельности, необходимо уточнить механизм ее реализации, говорится в заключении.

Есть и ряд других замечаний.

Напомним, ранее против законопроекта выступило экспертное сообщество. А 25 декабря прошлого года 89 ученых и деятелей охраны природы направили председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение, указав на риски, которые принятие законопроекта принесет системе особо охраняемых природных территорий России.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube