В Челябинске иномарка сбила на переходе двух девочек-подростков

Иномарка сбила 13-летних челябинок на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла вчера, 11 февраля, в 19:30 часов около дома №16 по улице Скульптора Головницкого.

По предварительным данным, 46-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», сбил двух девочек-подростков, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Момент ДТП попал на запись камеры уличного наблюдения. Видно, что в последний момент водитель пытался уйти от столкновения, но удар был достаточно сильным. Одна из попавших под машину девочек отлетела на несколько метров и осталась лежать на дороге. Вторая смогла подняться, но, сделав несколько шагов, рухнула на тротуар.

Обе 13-летние школьницы получили повреждения и были госпитализированы.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

