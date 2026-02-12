В Карабаше сотрудница спа-салона прихватила оставленные в раздевалке кольца на четверть миллиона рублей

Сотрудница спа-салона в Карабаше не устояла перед оставленными клиенткой в раздевалке кольцами.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о пропаже ювелирных украшений супруги в дежурную часть отдела полиции сообщил ее муж.
По словам южноуральца, два золотых кольца общей стоимостью 286 тысяч рублей женщина могла оставить в раздевалке спа-салона.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 47-летняя работница заведения. По словам женщины, находясь в раздевалке, она заметила на скамейке два кольца. Воспользовавшись отсутствием посторонних, она спрятала их под шкафами, решив забрать позднее.
Следственным отделением ОП «Карабашское» в отношении карабашки возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Похищенные ювелирные изделия полицейские нашли там, где их спрятали.
Украшения уже вернули законному владельцу.
Челябинск, Виктор Елисеев
