В Челябинске суд отменил многомиллионные контракты на капремонт трамвайных путей

Бюджетное учреждение отдало частному институту контракты на 6 миллионов рублей, минуя конкурсные процедуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, арбитражный суд региона обязал вернуть бюджетному учреждению свыше 6 млн рублей по сделкам, заключенным с нарушением законодательства о закупках.

Суд признал недействительными контракты, заключенные в 2022 году между ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» и ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации по капитальному ремонту трамвайных путей в Челябинске на сумму свыше 5,2 миллиона рублей, а также на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на время выполнения работ по капитальному ремонту трамвайных путей на сумму 819 тысяч рублей.

Прокуратура области выяснила, что госучреждение намеренно «дробило» единую закупку на контракты стоимостью не более 600 тысяч рублей, чтобы миновать конкурентные процедуры.

«Заказчик, злоупотребляя своим правом, намеренно заключал с одним и тем же исполнителем (подрядчиком) несколько контрактов на одни и те же виды работ, которые образуют единую сделку, нарушая принципы контрактной системы и публичные интересы», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Арбитражный суд Челябинской области признал контракты ничтожными и взыскал с частного института свыше 6 миллионов рублей как неосновательное обогащение.

