Косуля застряла в ограде детского сада в южноуральском поселке

Перепуганную газель из ограды детского сада в Челябинской области пришлось доставать пожарным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Противопожарной службы Челябинской области, инцидент произошел во вторник, 10 февраля, в поселке Межозерный Верхнеуральского округа.

Ранним утром на территорию детского сада «Родничок» через временно открытые задние ворота забрела косуля. Однако когда в учреждение родители начали приводить детей, животное испугалось и попыталось убежать, но застряло между прутьями ограды.

К счастью, жалобный писк косули услышал заместитель начальника пожарной части №128, который живет напротив. Поняв, что в одиночку не справиться, он позвонил на работу. Пока его подчиненные ехали к месту вызова, южноуралец успокаивал косулю и гладил по голове.

Трое огнеборцев сумели извлечь перепуганное животное, оно практически не пострадала, лишь чуть оцарапалось. Почувствовав себя на свободе, косуля тут же скрылась.

Челябинск, Виктор Елисеев

