На Южном Урале температура на улице подскочит с -26 до +4 градусов

В Челябинскую область придет оттепель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, резкое потепление придет в регион уже в пятницу.

Завтра, 13 февраля, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в горах местами небольшой снег. Погода будет достаточно ветреной. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -16, -21 градус по Цельсию, в низинах до -26, в горах 13-18 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до -4, -9 градусов. Хотя в низинах будет еще достаточно прохладно – до 16 градусов ниже нуля.

Выходные пройдут практически без осадков. В субботу все еще возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, в воскресенье, 15 февраля, скорость ветра ожидается в пределах 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на субботу будет -7, -12 градусов, на юге 12-17 градусов ниже нуля, на крайнем западе до -4. Днем синоптики обещают -3, +2 градуса, на юге 6-11 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 15 февраля, ночью ожидается -8, -13 градусов, на юге до -18. Днем – 3-8 градусов ниже нуля, в горах -1, +4 градуса.

В Челябинске завтра ночью будет -17, -19, днем -6, -8 градусов. В ночь на субботу ожидается 8-10 градусов ниже нуля, днем 0, -2. В воскресенье температура чуть снизиться – до -11, -13 ночью и -3, -5 градусов днем.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube