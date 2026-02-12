Контракт «Сбертройки» на организацию системы оплаты проезда в Челябинской агломерации признали незаконным

Суды подтвердили антиконкурентность соглашения между «Организатором перевозок Челябинской области» и «Сбертройкой».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, суды первой и второй инстанции подтвердили законность решения ведомства о нарушении закона о защите конкуренции при проведении торгов на организацию автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте агломерации «Большой Челябинск».

Ранее антимонопольщики заявили об антиконкурентном соглашении между учреждением и оператором платежей.

У ведомства возникли вопросы к торгам на оказание услуг по организации оплаты за проезд пассажиров и провоз багажа на маршрутах регулярных перевозок на территории Челябинска, Копейска и Сосновского района. По мнению УФАС, организатор торгов и победившая в них компания активно взаимодействовали при их подготовке и проведении. Таким образом, предприятию были созданы преимущественные условия для участия.

Это решение антимонопольного органа пытались оспорить в судебном порядке. Но Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили законность позиции службы.

«На данный момент контракт расторгнут. Участники соглашения привлечены к административной ответственности. Штрафы оплачены в федеральный бюджет», – отметили в пресс-службе УФАС.

Напомним, «Сбертройка» пришла в Челябинскую агломерацию летом 2024 года. Компания занялась организацией системы оплаты проезда в общественном транспорте на территории Копейска. Предполагалось, что впоследствии компания станет оператором платежей на рынке перевозок на территории нескольких муниципалитетов, входящих в «Большой Челябинск». Но летом 2025 году с ней расторгли контракт.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube