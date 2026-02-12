Челябинскому вице-губернатору предъявили обвинение

В СКР прокомментировали задержание замглавы Южного Урала Андрея Фалейчика.

Как уже сообщал «Новый День» , заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика задержали сегодня, 12 февраля, на рабочем месте по подозрению в коррупционном преступлении.

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали о подробностях возбужденного в отношении высокопоставленного чиновника уголовного дела.

«Фалейчику предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей в период 2021-2023 годов в должности главы городского округа Копейск от директора одной из коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Юность», – заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователь намерен ходатайствовать о заключении чиновника под стражу.

Между тем, после задержания Фалейчика глава Южного Урала Алексей Текслер принял решение передать курируемые вице-губернатором вопросы другим своим заместителям. Так, министерство дорожного хозяйства и транспорта перешло в ведение первого вице-губернатора Ивана Куцевляка, министерство строительства и инфраструктуры досталось первому замгубернатора Станиславу Мошарову, министерство ЖКХ и министерство архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории – вице-губернатору Татьяне Кучиц.

Челябинск

