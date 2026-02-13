13 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

13.02.2026, пятница

10:00 Челябинск – Совещание с заместителями глав муниципальных образований Челябинской области, посвященное итогам работы социальной сферы в 2025 году и планам и перспективам на 2026 год (министерства финансов региона, пр. Ленина, 57, 6-й эт., конференц-зал)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – Заключительный этап кубка России по шорт-треку (ЛД «Уральская молния», ул. Труда, 187а)

12:00 Челябинск – Пятая конференция «Инструменты поддержки промышленности-2026» (бизнес-центр «GreenPlex», ул. Российская, 110, корп. 1)

12:00 Челябинск – Акция «Подари книгу» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Лекция «Женщины в искусстве и искусство для женщин» в рамках выставки «Вектор времени» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для старшего поколения «Ритмы счастья» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube