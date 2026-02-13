У южноуральских предприятий снова растут долги

Объем просроченной дебиторской задолженности организаций Челябинской области превысил 74 миллиарда рублей.
Как передает корреспондент «Новый День», по итогам 11 месяцев 2025 года предприятия Южного Урала нарастили совокупную прибыль, однако объем просроченной дебиторской и кредиторской задолженности вновь начал расти. Такие данные приводит Челябинскстат.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий в ноябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 26 миллиардов рублей, достигнув 198,6 миллиарда рублей. При этом прибыль в общем размере 286,4 миллиарда рублей (+31,9 миллиарда к январю-октябрю) получили 70,7% организаций (против 70,3% месяцем ранее). Таким образом, число прибыльных организаций в регионе растет уже третий месяц.
При этом продолжают расти объемы просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. Так, просроченные долги перед кредиторами (исключая банки) увеличились за месяц на 3,4 миллиарда рублей, достигнув 70,4 миллиарда.
Возобновился и рост просрочки по дебиторской задолженности: по итогам января – ноября 2025 года ее объем превысил 74 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 2,6 миллиарда рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
