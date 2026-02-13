У южноуральских предприятий снова растут долги

Объем просроченной дебиторской задолженности организаций Челябинской области превысил 74 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент «Новый День» , по итогам 11 месяцев 2025 года предприятия Южного Урала нарастили совокупную прибыль, однако объем просроченной дебиторской и кредиторской задолженности вновь начал расти. Такие данные приводит Челябинскстат.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий в ноябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 26 миллиардов рублей, достигнув 198,6 миллиарда рублей. При этом прибыль в общем размере 286,4 миллиарда рублей (+31,9 миллиарда к январю-октябрю) получили 70,7% организаций (против 70,3% месяцем ранее). Таким образом, число прибыльных организаций в регионе растет уже третий месяц.

При этом продолжают расти объемы просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. Так, просроченные долги перед кредиторами (исключая банки) увеличились за месяц на 3,4 миллиарда рублей, достигнув 70,4 миллиарда.

Возобновился и рост просрочки по дебиторской задолженности: по итогам января – ноября 2025 года ее объем превысил 74 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 2,6 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

