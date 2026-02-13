Начотделения по противодействию экстремизму в Магнитогорске задержали за превышение полномочий

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении начальника расположенного в Магнитогорске межрайонного отделения по противодействию экстремизму ЦПЭ ГУ МВД России по региону, подозреваемого в превышении должностных полномочий, возбуждено следователем Ленинского межрайонного следственного отдела.

По версии следствия, в период с марта по апрель 2025 года полицейский за вознаграждение систематически передавал персональные данные физического лица из закрытых информационных систем своему знакомому.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОЧР СБ регионального ГУ МВД России.

В настоящее время дома у задержанного прошел обыск, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск

