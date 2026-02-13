18 человек погибли за месяц на пожарах в Челябинской области

На Южном Урале взлетело число пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области, в январе текущего года в регионе произошло 433 пожара – на 20% больше по сравнению аналогичным периодом 2025 года.

От дыма и огня погибли 18 человек, в том числе один ребенок, 12 пенсионеров и один инвалид. Это на одного человека меньше, чем год назад. 5 человек при этом погибли в состоянии алкогольного опьянения.

Еще 11 взрослых южноуральцев и два ребенка получили ожоги и травмы различной степени тяжести и оказались в больницах.

Кроме того, в результате возгорания уничтожено 64 строения (-12%), 11 единиц автотехники (+22%), погибло 22 головы скота (+69%) и 150 птиц (больше в 3 раза).

Чаще всего причиной пожара становилось нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (41% от общего количества пожаров, погибли 9 человек, пострадали 3). Также среди основных причин неосторожное обращение с огнем (30%, погибли 5 человек, травмированы 7), нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей (20%, погибли 2 человека, травмирован один человек).

Челябинск, Виктор Елисеев

