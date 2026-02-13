Экс-начальник миграционного контроля полицейского главка Южного Урала получил срок за взятки

В Челябинской области вынесли приговор бывшему полицейскому, не слишком присматривавшемуся к «резиновым» квартирам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал экс-начальника отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции регионального управления МВД Владимира Белоносова виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

Преступления экс-полицейский совершил, когда был заместителем начальника отдела УФМС России по Челябинской области в Калининском районе Челябинска (в 2016 году службу устранили, а ее функции передали структурам МВД, куда перешли и большинство сотрудников ФМС).

В 2008-2015 годах лично и через посредника получил, в общей сложности, более 3,8 миллиона рублей от владельцев квартир, в которых фиктивно регистрировали иностранцев. За это он закрывал глаза на «бизнес» южноуральцев, а также не проводил обязательные проверки мигрантов по адресам регистрации.

Суд приговорил экс-полицейского к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей. Кроме того, он на 10 лет лишен права работать на госслужбе, в правоохранительных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также лишен звания «подполковник внутренней службы».

Средства, эквивалентные сумме взятки, конфискованы в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

