В Челябинске начинают демонтаж ледовых городков

Первым падет новогодняя площадка в Тракторозаводском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ледовый городок «В гостях у Морозко» завершает свою работу. Об этом представители парка «Сад Победы» сообщили в социальных сетях.

«Городок открыт до 15 февраля (включительно), – рассказали сотрудники муниципального учреждения. – С 16 февраля – начнется демонтаж».

Отметим, что в выходные в Челябинске ожидается потепление: по прогнозу синоптиков, воздух в областном центре днем прогреется до 0 градусов. По информации ряда метеорологических служб, на следующей неделе в городе можно ожидать и вовсе плюсовой температуры.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube