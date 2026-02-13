Южноуральские полицейские задержали членов ОПГ, обчищавших участников СВО с помощью фиктивных браков

В Челябинской области пресечена деятельность организованной группы, похищавшей выплаты у участников СВО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, масштабную преступную схему разработала хозяйка частного пансионата, расположенного в селе Долгодеревенское – административном центре Сосновского района.

Вместе с подельниками она находила южноуральцев, находящихся в сложной жизненной ситуации. Их убеждали заключить контракт с министерством обороны России, а затем оформляли с ними фиктивные браки. В одном из случаев именно пансионат в Долгодеревенском использовали как базу для поиска потенциальных жертв.

После мнимой «свадьбы» на имена будущих бойцов оформлялись банковские карты, абонентские номера и доверенности, доступ к которым оставался у мошенников. Сразу после отправления военнослужащих к месту несения службы злоумышленники, используя дистанционные банковские сервисы, присваивали полагающиеся бойцам выплаты.

По одному из выявленных эпизодов аферисты присвоили 2,5 миллиона рублей. Кроме того, организатор планировала завладеть страховыми выплатами в 5 миллионов рублей в случае гибели фиктивного супруга.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Основная фигурантка, 46-летняя бизнесвумен, заключена под стражу.

В настоящее время полиция устанавливает все звенья преступной цепи и выявляет дополнительные эпизоды деятельности фигурантов.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube