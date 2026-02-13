«Трактор» второй раз в сезоне продлил победную серию до четырех матчей

Челябинский «Трактор» во Владивостоке обыграл «Адмирал» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч с еще одним клубом Дальнего Востока не вызвал особых сложностей у челябинских хоккеистов. Впрочем, оно и понятно: в отличие от хабаровского «Амура», «Адмирал», хотя формально и сохраняет шансы на выход в плей-офф, но шансы довольно-таки призрачные.

На протяжении первых двух периодов встречи челябинцы сохраняли инициативу, как будто были не в гостях. Хотя и не торопились.

На 10-й минуте Михаил Григоренко от правого борта вышел в центр зоны, оставил защитника за спиной и резким броском отправил шайбу в ворота «моряков» – 1:0, «Трактор» открывает счет.

На 16-й минуте матча Василий Глотов, подхватив шайбу в средней зоне, убежал от защитников и, хотя бросал с неудобной руки, голкипер хозяев оказался бессилен – 2:0.

Во втором периоде гости сохраняли контроль над площадкой. На 33-й минуте хозяева ошиблись на выходе из своей зоны, и Степан Горбунов увеличил отрыв «Трактора» – 3:1.

А вот в третьей двадцатиминутке болельщикам «черно-белых» пришлось понервничать. На 42-й минуте встречи Олсон прорвался вдоль правого борта, отдал шайбу на пятак, где Вячеслав Основин сумел протолкнуть ее в ворота – 1:3.

А на 60-й минуте Павел Шэн сократил отставание до минимума. Но оставшихся 38 секунд хозяевам не хватило, чтобы сравнять счет.

Итог – 3:2, челябинцы второй раз в сезоне одерживают победу в четырех матчах подряд. Первый раз эта серия выдалась у них сразу после Нового года.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube