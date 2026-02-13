Прокуратура и налоговая служба отказались от претензий в «Южуралзолоту» после национализации холдинга

Прокуратура и ФНС решили не взыскивать с «Южуралзолота» миллиарды рублей после перехода группы в собственность государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ПАО «ЮГК» удалось добиться серьезных успехов по урегулированию и прекращению судебных споров с государственными органами, возникшими в предыдущие периоды. Об этом заявил президент ООО «УК ЮГК» Семен Гринько.

Так, Пластский городской суд прекратил производство по взысканию с компании 3,9 миллиарда рублей в возмещение вреда, причиненного почве. Тем же решением суд снял все претензии по запрету деятельности ключевых производственных активов группы компаний в Челябинской области, заявленные после проверки в 2024 году.

Кроме того, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа прекратил требования ФНС России к ПАО «ЮГК» о взыскании убытков на сумму более 1,5 миллиардов рублей, предъявленных в рамках споров с предыдущим бенефициаром компании.

По аналогичному делу в Арбитражном суде Кемеровской области налоговики отказались от претензий на более 2,5 миллиардов рублей. Решения суда по этому вопросу еще не принято.

Напомним, ранее основной пакет акций группы золотодобывающий предприятий (67,85%) принадлежал бывшему вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову. 10,15% находятся в свободном обращении. 22% в конце 2024 года приобрела компания «ААА управление капиталом», входящая в структуру Газпромбанка.

Однако в начале июля текущего года Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у Струкова и его доверенных лиц принадлежащих им акций «Южуралзолота», а также других активов: 100%-й доли в УК ЮГК, долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс «Экомодуль», «Сады Предгорья», «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

В ведомстве заявили, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение. Кроме того, в прокуратуре утверждали, что доходы от деятельности холдинга Струков и члены его семьи выводят за границу, тратят на покупку недвижимости, автомобилей, яхт и других предметов роскоши, а не направляют на дальнейшее развитие холдинга и поддержание работоспособности оборудования.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск в полном объеме.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла под контроль бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре сочли основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

