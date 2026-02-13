В Челябинске запустили чат-бот по сбору заявок на отлов бездомных собак

У челябинцев появился еще один канал для подачи заявки на отлов безнадзорных животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, обращение горожане могут оставить в мессенджере МАХ.

Созданный для этого чат-бот поможет быстро направить заявку на отлов.

Также сообщения от горожан принимают по телефону: 8 (951) 803 89 94 (в рабочее время) или по электронной почте otlov.mku@mail.ru (круглосуточно).

«Просим жителей сообщать о безнадзорных животных по указанным контактам. Это поможет оперативно реагировать и обеспечивать безопасность как людей, так и самих четвероногих», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, с начала года отловом безнадзорных собак занято муниципальное учреждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

