«Металлург» уступил «Салавату» после серии буллитов

Магнитогорский «Металлург» в Уфе в упорной борьбе уступил «Салавату Юлаеву» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первыми счет открыли уфимцы. На 13-й минуте встречи Девин Броссо у борта перехватил передачу Дерека Барака, шайба от конька отлетела в центр зоны, а Шелдон Ремпал отправил ее в угол ворот «Магнитки» – 1:0, уфимцы открывают счет.

Отыгрались магнитогорцы только в середине второго периода. На 29-й минуте матча гости выиграли вбрасывание в чужой зоне, Макар Хабаров со второй попытки совершил наброс от синей линии на пятак, а голкипер хозяев не смог остановить шайбу – 1:1.

На 36-й минуте Руслан Исхаков убежал один на один с вратарем «Салавата» и вывел «Металлург» вперед – 2:1.

Но все было еще впереди. В третьем периоде уже уфимцы диктовали свои условия. На 44-й минуте Девин Броссо сравнивает счет, а две минуты спустя – выводит «Салават» вперед» – 3:2.

Однако и «сталевары» не собирались сдаваться. И на 59-й минуте Роман Канцеров сравнял счет, переведя игру в овертайм.

Впрочем, победителя пришлось выявлять в серии буллитов. Решающую шайбу забросил Шелдон Ремпал – 4:3, уфимский клуб прерыват беспроигрышную серию «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

