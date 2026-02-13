В Челябинской области задержали главу регионального управления Роспотребнадзора

Главного государственного санитарного врача Челябинской области арестовали на два месяца.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативники ФСБ России задержали руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова.
Главного государственного санитарного врача региона обвиняют в мошенничестве. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о заключении чиновника подстражу. Заседание проходило в закрытом режиме.
В силовых ведомствах пока воздерживаются от официальных комментариев по этому поводу.
Челябинск, Виктор Елисеев
