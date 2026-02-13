В Челябинской области задержали главу регионального управления Роспотребнадзора

Главного государственного санитарного врача Челябинской области арестовали на два месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , оперативники ФСБ России задержали руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова.

Главного государственного санитарного врача региона обвиняют в мошенничестве. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о заключении чиновника подстражу. Заседание проходило в закрытом режиме.

В силовых ведомствах пока воздерживаются от официальных комментариев по этому поводу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube