14 – 16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14.02.2026, суббота

11:00 Челябинск – Концерт, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Году матери Защитника Отечества и Году единства народов России: группа «Ариэль», Наталья Заварзина, Вячеслав Усольцев, Николай Игнатьев и др. (ДК «Железнодорожников», ул. Цвиллинга, 54)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30,13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Мастер-класс художника и педагога Ольги Дубровиной в технике гуашь «Декоративный натюрморт» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал) (по записи)

14:00 Челябинск – Квест «Следуй за белым кроликом» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

14:00 – 17:00 Челябинск – Открытие Года народного единства (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Встреча в Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:30, 16:30 Челябинск – Обучение «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Вечер романсов при свечах «Любовь – волшебная страна» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – «Аниме-квиз» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

17:00 Челябинск – XIX Фестиваль танцев студенческих отрядов Челябинской области «Любовь к движению» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)

15.02.2026, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в библиотечном образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (ул. Коммуны, 69, комплекс «Доблестным сынам Отечества» на аллее Славы)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня»: творческие мастер-классы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Литературная игра «Угадай кто я?» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Встреча клуба «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:00 Челябинск – Мастер-класс: поделка из бумаги «Солнышко» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

12:00 Челябинск – Мастер-класс художника и педагога Ольги Пастух в технике гуашь «Сердце ангела» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал) (по записи)

12:00 Челябинск – Мастер-класс «Китайская каллиграфия» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 Челябинск – Встреча «Защитников Родины славим» в клубе «Очарования» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Настольная игра для детей «Коварный Лис» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Встреча литературной студии «Верность слову» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

13:00 Челябинск – Встреча клуба настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Исполнение советских песен под гитару в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Арт-встреча «Давай с тобой поговорим» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16.02.2026, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube