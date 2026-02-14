Южноуральцам пришлось отдать своим детям почти 3,5 млрд рублей

3,4 млрд рублей заплатили южноуральцы в 2025 году в качестве алиментов. Это на 200 млн рублей больше, чем годом ранее.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ГУФССП России, всего на исполнении находилось 3,5 млн исполнительных производств, в рамках которых взыскано 25,6 млрд рублей, в том числе 6,7 млрд рублей – в пользу физлиц, более 16,5 млрд рублей – в пользу юрлиц.

Выезд из РФ ограничили для 380 тысяч должников, это подтолкнуло неплательщиков погасить обязательства на 4 млрд рублей. Еще 1 млрд заплатили водители, которым ограничили возможность управлять машиной (кстати, 92% этой суммы пришлось как раз на алименты).

Челябинск, Софья Артемьева

