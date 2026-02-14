Блины на Урале стоят как в Москве

«Индекс блина» –стоимость приготовления четырех порций – в России выросла за год на 4% – до 149 рублей в среднем. Расчет «Платформой ОФД» делался на основе рецепта: 0,5 л молока, два яйца, стакан пшеничной муки, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. соли.

А в «Руспродсоюзе» и вовсе утверждают, что «индекс блина» снизился на 6%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с прошлой Масленицы молоко в стране подорожало на 8%, мука – на 3%, зато яйца подешевели на 6%. Исходя из динамики цен в разных городах, в Москве блины подорожали на 6%, в Петербурге – на 8%, в соседнем Екатеринбурге – на 9% (кстати, там 4 порции блинов стоят как в Москве – в среднем, 172 рубля).

Челябинск, Софья Артемьева

