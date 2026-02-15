Цены на огурцы в России взлетели до 700 рублей за килограмм

Цены на огурцы в России взлетели до 700 рублей за килограмм – виноваты холодная зима и Новый год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем сейчас килограмм огурцов на рынках продают от 500 рублей и выше. Продавцы заявляют, что россияне смели все запасы в новогодние праздники –спрос был почти в 2,5 раза выше, чем год назад. И аграрии оказались к этому не готовы: оперативно восстановить прежние оптовые объемы не получилось.

«Мы просто завышаем цену на розницу, чтобы компенсировать себе доход. Жить же как-то надо», – цитирует База одного из фермеров.

Виновата и суровая зима: тепловые пушки в теплицах работают практически без остановки. Учитывая рост цен на электроэнергию, содержать хозяйство стало значительно дороже. Плюс увеличились затраты на семена, удобрения и средства защиты от вредителей. Все это компенсируется за счет покупателей.

Между тем ситуацией заинтересовались антимонопольщики – ФАС намерено проверить крупнейших производителей огурцов.

Челябинск, Софья Артемьева

