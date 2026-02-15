«Трактор» уступил одному из лидеров КХЛ

Челябинский «Трактор» в Омске ничего не смог сделать с «Авангардом» – 2:6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , команды активно начали матч, и уже на 5-й минуте встречи челябинцы открыли счет.

Григорий Дронов на синей линии перехватил шайбу и по диагонали отправил ее в дальний угол ворот хозяев – 1:0.

А дальше правила игра стали диктовать уже игроки «Авангарда». На 12-й минуте Джованни Фьоре сравнял счет. На 19-й – он же вывел лмичей вперед.

Во втором периоде инициатива сохранялась за хозяевами. Медленно, но верно, разрыв в счете рос. На 28-й минуте Николай Прохоркин забрасывает в ворота гостей третью шайбу – 3:1. На 36-й минуте Иван Игумнов делает счет 4:1 в пользу «Авангарда».

На 38-й минуте Максим Джиошвили одну шайбу отыграл. Но на 40-й минуте встречи Майкл Маклауд вновь вернул разрыв в три шайбы – 5:2.

Третья двадцатиминутка оказалась не столь щедра на заброшенные шайбы. Но на 56-й минуте Майкл Маклауд таки оформил дубль и поставил точку – 6:2, «Авангард» громит «Трактор».

Челябинск, Виктор Елисеев

