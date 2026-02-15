«Автомобилист» поквитался с «Металлургом» за поражение пятидневной давности

Магнитогорский «Металлург» в Екатеринбурге – .

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , предыдущий матч между клубами состоялся всего пять дней назад в Магнитогорске, и тогда команда из столицы УрФО уступила со счетом 1:4.

Но сегодня играли в Екатеринбурге, и все развивалось с точностью до наоборот.

Уже на 2-й минуте встречи хозяева открыли счет – Семен Кизимов поразил ворота «Магнитки» с близкого расстояния – 1:0.

На 13-й минуте Даниэль Спронг ударом с острого угла сделал счет 2:0.

На 22-й минуте матча Ярослав Бусыгин набросил на пятак, и хоккеист «Металлурга», пытаясь отразить шайбу, лишь помешал это сделать своему же голкиперу – 3:0.

Минуту спустя Даниэль Спронг оформляет дубль, и «Автомобилист» уже ведет со счетом 4:0.

Лишь после этого «сталевары» смогли забросить первую шайбу – на 32-й минуте матча отличился Егор Яковлев.

Но на 39-й минуте встречи Даниэль Спронг делает уже хет-трик – 5:1.

А в начале третьего периода Максим Денежкин делает счет уже 6:1.

Под конец встречи напряжение растет, на 54-й минуте вспыхивает стычка между Александром Петуниным и Никитой Шашковым. И тут же Никита Шашков сходится в рукопашной с Люком Джонсоном.

Ворота «Металлурга» к этому времени уже пусты. И на 58-й минуте шайбу в них отправляет Артем Каштанов – 7:1. А на 60-й минуте в ворота магнитогорцев влетает уже восьмая шайба – 1:8, сокрушительное поражение лидера КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

