На прихожан храма в центре Челябинска напали с ножом

На прихожан храма, расположенного на территории челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского, напал мужчина с ножом. Пострадали две женщины 74 и 53 лет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня во время утренней службы. «Женщинам оказывается медицинская помощь», – сообщили в епархии.
Нападавшего задержали. Им оказался 24-летний челябинец, состоящий на учете в «специализированном» медучреждении. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек.
Челябинск, Софья Артемьева
