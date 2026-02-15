На прихожан храма в центре Челябинска напали с ножом

На прихожан храма, расположенного на территории челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского, напал мужчина с ножом. Пострадали две женщины 74 и 53 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня во время утренней службы. «Женщинам оказывается медицинская помощь», – сообщили в епархии.

Нападавшего задержали. Им оказался 24-летний челябинец, состоящий на учете в «специализированном» медучреждении. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек.

Челябинск, Софья Артемьева

