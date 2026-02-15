Пропавшую под Челябинском девушку нашли мертвой в лесу

19-летняя Елизавета Овчинникова, которую две недели искали в окрестностях поселка Зауральский, насмерть замерзла в лесу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело девушки нашли в полутора километрах от населенного пункта. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, Елизавета была замкнутой, редко выходила из дома. 2 февраля она пошла погулять и больше не вернулась.

Челябинск, Софья Артемьева

