Понедельник, 16 февраля 2026, 03:38 мск

Пропавшую под Челябинском девушку нашли мертвой в лесу

19-летняя Елизавета Овчинникова, которую две недели искали в окрестностях поселка Зауральский, насмерть замерзла в лесу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тело девушки нашли в полутора километрах от населенного пункта. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, Елизавета была замкнутой, редко выходила из дома. 2 февраля она пошла погулять и больше не вернулась.

Челябинск, Софья Артемьева

