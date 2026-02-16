Главный ледовый городок Челябинска закроют на этой неделе

Власти объявили о закрытии новогоднего городка на центральной площади в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ледовый городок на площадки Революции будет работать до 20 февраля включительно. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.
До 28 февраля городок полностью демонтируют.
Напомним, главная новогодняя площадка городка открылась 29 декабря.
Ледовый городок посвящен в этом году грядущему юбилею – 290-летию Челябинска (тематику выбирали сами горожане в ходе онлайн-голосования).
Челябинск, Виктор Елисеев
