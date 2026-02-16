Автобус №26 в Челябинске будет ходить чаще

На маршруте №26 в Челябинске меняют автобусы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГБУ «Организатор перевозок Челябинской области», с понедельника, 16 февраля, на маршрут №26 «ЧВВАКУШ – Агроуниверситет» вместо четырех автобусов малого класса вышли 8 машин среднего класса.

Теперь интервал движения должен составлять 15-20 минут вместо 30 минут.

Согласно новому расписанию первый рейс от ЧВВАКУШ будет отправляться в 5:50, от Агроуниверситета – в 6:10. Последний рейс от ЧВВАКУШ в 21:50, от Агроуниверситета – в 22:00. Подробное расписание на сайте gortrans74.ru.

В салоне новых автобусов должны быть не менее 17 мест для сидения, низкий пол в салоне и валидаторы. Также, по требованию миндортранса, движение машин должно отображаться на «2ГИС», «Яндекс.Карты» и портале общественного транспорта.

Перевозчик – ООО «А Тендер Групп». Телефоны диспетчерской службы: 8-908-049-17-79, 8(351)248-10-48.

Челябинск

