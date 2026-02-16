В Челябинской области – новый главный следователь

Следственное управление СКР по Челябинской области возглавил выходец из Сибири.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , руководителем следственного управления СКР по Южном Уралу назначен Андрей Щукин.

Кресло главного следователя региона освободилось в сентябре прошлого года после отставки Алексея Колбасина. Возглавившего управление осенью 2023 года силовика подвело тесное знакомство с бывшим хозяином холдинга «Южуралзолото» Константином Струковым. По поручению глава силового ведомства Александра Бастрыкина в отношении Алексея Колбасина начали служебную проверку. После этого он предпочел уйти.

Андрей Щукин окончил Новосибирский юридический факультет Томского государственного университета по специальности «правоведение». С августа 1991 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от помощника прокурора до начальника отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков, расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области.

В 2007 году назначен заместителем руководителя следственного управления СК при прокуратуре РФ по Новосибирской области. В 2011 года продолжил службу в следственном управлении СКР по Новосибирской области в должности заместителя руководителя управления.

В 2018 году возглавил следственное управление СКР по Томской области.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube