В Челябинской области – новый главный следователь

Следственное управление СКР по Челябинской области возглавил выходец из Сибири.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителем следственного управления СКР по Южном Уралу назначен Андрей Щукин.
Кресло главного следователя региона освободилось в сентябре прошлого года после отставки Алексея Колбасина. Возглавившего управление осенью 2023 года силовика подвело тесное знакомство с бывшим хозяином холдинга «Южуралзолото» Константином Струковым. По поручению глава силового ведомства Александра Бастрыкина в отношении Алексея Колбасина начали служебную проверку. После этого он предпочел уйти.
Андрей Щукин окончил Новосибирский юридический факультет Томского государственного университета по специальности «правоведение». С августа 1991 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от помощника прокурора до начальника отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков, расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области.
В 2007 году назначен заместителем руководителя следственного управления СК при прокуратуре РФ по Новосибирской области. В 2011 года продолжил службу в следственном управлении СКР по Новосибирской области в должности заместителя руководителя управления.
В 2018 году возглавил следственное управление СКР по Томской области.
Виктор Елисеев
