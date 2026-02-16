На Южном Урале распустилась верба

В одном из национальных парков Челябинской области распустилась верба.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», в заповедник пришла первая в этом году оттепель.

Больше всех теплу обрадовалась верба. И решила, что пришла весна, а значит, пора распускаться.

«Беспокоиться о том, что цвет могут побить вернувшиеся морозы, не стоит. Ведь верба еще не цветет, она не пожелтела, а остается серенькой. Такое случается нередко во время оттепелей», – отметили сотрудники парка.

Впрочем, стужи этой зимой может уже и не случиться, надеются в заповеднике. Вчера, 15 февраля, было Сретение, и потепление в этот день – знак ранней весны, говорит народный календарь. А вот если бы на Сретение резко похолодало, тогда и март мог стать зимним – с минусовыми температурами и снегопадами.

Челябинск, Виктор Елисеев

