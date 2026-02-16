В Челябинске после драки подростков в автобусе возбудили уголовное дело

В Челябинске группа подростков набросилась на пассажиров автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел вечером 14 февраля.

На остановке, расположенной на улице Братьев Кашириных в Челябинске, в автобусе, следовавшем по маршруту №64, сели несколько подростков. Они начали ругаться с кондуктором, а затем набросились на троих мальчиков. По словам очевидцев, в ход нападавшие пустили, среди прочего, кастет и ракетницу.

Через некоторое время агрессивные молодые люди покинули салон автобуса, вытащив из автобуса и подростков, продолжив избивать их на улице. По информации следователей, телесные повреждения получил один из мальчиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

