В национальном парке «Таганай» пропал подросток

15-летний лыжник пропал в горах под Златоустом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 15-летний подросток юноша пропал вчера, 15 февраля, в районе горы Семибратка на территории национального парка «Таганай». Об этом сообщается в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в Челябинской области.

Юноша отправился на лыжную прогулку и не вернулся.

Рост молодого человека 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одет был в серую куртку, темно-синие джинсы, черные лыжные ботинки, серую шапку. С собой у него были темный рюкзак, зеленые лыжи и зеленые лыжные палки.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube