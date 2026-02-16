На Южный Урал обрушится снегопад

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение из-за снегопадов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночью 17 февраля в северной половине региона местами ожидается сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах метели, снежные заносы, гололедные явления.

Госавтоинспекция призывает южноуральцев воздержаться от дальних и несрочных поездок.

«Если вы уже находитесь в пути, снизьте скорость до минимальной безопасной, – обращаются представители ведомства к водителям. – Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспорта. Включите противотуманные фары и ближний свет. Избегайте резких маневров и торможений. Будьте предельно внимательны к пешеходам и другим участникам движения».

Дорожные службы области приведены в полную готовность, но из-за возможной интенсивности снегопада могут возникнуть сложности с оперативной расчисткой, предупреждают жителей Южного Урала.

Челябинск

