На Южный Урал обрушится снегопад

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение из-за снегопадов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночью 17 февраля в северной половине региона местами ожидается сильный снег, мокрый снег, в отдельных районах метели, снежные заносы, гололедные явления.
Госавтоинспекция призывает южноуральцев воздержаться от дальних и несрочных поездок.
«Если вы уже находитесь в пути, снизьте скорость до минимальной безопасной, – обращаются представители ведомства к водителям. – Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспорта. Включите противотуманные фары и ближний свет. Избегайте резких маневров и торможений. Будьте предельно внимательны к пешеходам и другим участникам движения».
Дорожные службы области приведены в полную готовность, но из-за возможной интенсивности снегопада могут возникнуть сложности с оперативной расчисткой, предупреждают жителей Южного Урала.
Челябинск
