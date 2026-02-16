Несколько десятков домов в Челябинске останутся без воды

Жители 38 многоквартирных домов и 6 улиц частного сектора Челябинска останутся без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, многочасовые отключения вызваны проведением ремонтных работ.

Завтра, 17 февраля, с 9:00 до 16:00 водоснабжение будет прекращено в Металлургическом районе по адресам:

улица Жукова: 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;

Шоссе Металлургов: 13, 15, 15а, 17.

С 09:30 до 16:00 вода будет отключена домам:

улица Вахтангова: 2, 7;

улица Уржумская, 5;

улица Трудовая, 18.

Еще одно масштабное отключение затронет с 10:00 20:00 многоквартирные дома:

поселок Аэропорт: 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26;

улица Уйская, 7. А также улицы частного сектора: Авиаторов, 1-я Увельская, 2-я Увельская, Взлетная, Щучанская.

Кроме того, завтра же с 9:30 до 20:00 в связи с ремонтными работами на водоводе будет временно прекращено водоснабжение по улице Электродной в частном секторе на северо-западе Челябинска.

Челябинцев просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

По всем вопросам можно обратиться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.

Челябинск, Виктор Елисеев

