У главы южноуральского управления Роспотребнадзора требуют забрать имущество на 400 миллионов

Генпрокуратура потребовала национализировать земли, квартиры, дома и другое имущество главного санитарного врача Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по мнению ведомства, руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолий Семенов не соблюдал установленные антикоррупционным законодательством запреты.

«Установлено, что чиновник незаконно совмещал прохождение государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью, которую организовал в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия», – заявили в Генпрокуратуре.

Чтобы скрыть свое участие в бизнесе, Семенов привлек к участию в нем сыновей, тещу и доверенных лиц. А за счет полученных доходов приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили. Так, речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

Эти активы чиновник оформлял также на третьих лиц.

В связи с этим Генпрокуратура России направила в Курчатовский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Стоимость имущества превышает 400 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

