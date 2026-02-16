Движение автобусов и фур по М-5 в Челябинской области закроют до утра

Движение по южноуральскоу участку федеральной трассе ограничат из-за снегопада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ограничение вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями (ночью в ряде районов Южного Урала ожидается сильный снег).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-5 «Урал» на участке от 1799+500 километра (граница с Башкирией) до 1548+651 километра (Чебаркуль) с 22 часов 16 февраля будет введено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, а также грузовых автомобилей.

Открыть движение планируется в 7 часов 17 февраля. Однако в случае сохранения непогоды ограничения могут быть продлены.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге автомобилистов просят незамедлительно сообщать по телефону 112 или обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube