Суд отменил оправдательный приговор уралочке, попросившей соседа убить ее 12-летнюю дочь

Дело о подготовке убийства 12-летней девочки из Кизильского района отправили на повторное рассмотрение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, такое решение принял областной суд.

Напомним, жительницу Кизильского района задержали весной прошлого года после того, как ее односельчанин сообщил о странной просьбе соседки. По словам южноуральца, 16 апреля 2025 года во время застолья в ее доме в поселке Измайловский она предложила ему 100 тысяч рублей за то, что он утопит ее 12-летнюю дочь в реке. Оказалось, что перед этим она в очередной раз поругалась с ребенком.

Мужчина решил обратиться в правоохранительные органы. Но, чтобы заказчица не догадалась о его планах, ответил ей согласием. Для убедительности он попросил передать ему 10 тысяч рублей, однако та отказала, заявив, что мужчина должен предоставить доказательства смерти ее дочери.

В дальнейшем кизильчанка попросила девочку следовать за знакомым и проводила их с территории своего двора, думая, что тот убьет школьницу. Но вместо этого мужчина обратился в полицию.

В ноябре прошлого года коллегия присяжных заседателей признала женщину невиновной, и Агаповский районный суд оправдал ее в связи с отсутствием события преступления.

Апелляционным определением Челябинского областного суда оправдательный приговор отменен по доводам апелляционного представления, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Женщину арестовали в зале суда и отправили в СИЗО на 2 месяца.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube