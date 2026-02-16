От «немецкого квартала» в Челябинске останется только память. Мэрия готовит торги на право застройки уникальной территории

Мэрия Челябинска объявила о проведении аукциона на право комплексного развития территории, включающей обветшавший «немецкий квартал».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее распоряжение подписал глава Челябинска Алексей Лошкин. Документ опубликован на официальном сайте городской администрации.

Согласно проекту договора о КРТ победитель торгов обязан будет расселить и снести все восемь домов (расселение необходимо начать не позднее чем через два года после заключения договора), расположенные на участке площадью 1,63 гектара. На их месте планируется возвести здания высотой до восьми этажей.

При этом фасады цокольного либо первых этажей домов вдоль улицы Социалистической застройщик должен будет выдержать в стилистике «немецкого квартала» – для частичного сохранения идентичности территории.

Дата аукциона пока неизвестна. Определена стартовая цена лота – 962,3 тысячи рублей. Шаг на повышение – 48,1 тысячи рублей.

Напомним, квартал появился в середине 1940-х годов. Проектировали и строили его немцы-трудармейцы и военнопленные (отсюда и имя – «немецкий квартал» или «маленькая Бавария»).

В 2017 году благодаря усилиям местных краеведов его включили в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако чиновники не горели желанием брать на себя ответственность за содержание целого квартала достаточно ветхих домов.

Областные власти несколько раз пытались лишить квартал статуса выявленного объекта культурного наследия. И поначалу общественникам удавалось оспорить эти решения в суде. Но чиновники вновь исключали квартал из реестра.

Противостояние краеведов и властей длилось несколько лет. А дома – продолжали ветшать.

Наконец, в марте 2021 года в одном из домов «немецкого квартала» рухнул потолок. Это окончательно склонило чашу весов в пользу чиновников, категорически отказывавшихся спасать уникальный квартал. В июне того же года очередная экспертиза заявила, что здания «маленькой Баварии» не имеют исторической и архитектурной ценности. А в июле 2021 года суд уже обязал мэрию провести техническую экспертизу домов квартала для решения вопроса о признании их подлежащими расселению и сносу.

Впрочем, добившись своего, чиновники не торопились расселять квартал. И вернулись к этому вопросу лишь четыре года спустя. 2 июля 2025 года мэр Алексей Лошкин согласовал проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева.

На площади в 1,63 гектара планируется построить не менее 27 тысяч 380 квадратных метров жилья. Предельный срок реализации проекта – не более 7 лет.

Жители домов решение городских властей поддержали. И неудивительно: состояние построенных восемь десятков лет назад домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

