17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

17.02.2026, вторник

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:30 Челябинск – Литературный час «Игрушечные истории Агнии Барто» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 14:00 Челябинск – День Агнии Барто в библиотеке (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Специалисты ГАУЗ ОКБ №3 расскажут и покажут, как организована медицинская реабилитация участников специальной военной операции (ОКБ №3, пр. Победы, 287)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная особенностям приемной кампании в вузы в 2026 году (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж, редакция газеты «Южноуральская панорама»)

13:00 Челябинск – «Художники мирового искусства. Россия XX век»: лекция о творчестве Михаила Врубеля и мастер-класс (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Узелковый декор» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

14:00 Челябинск – Практикум «Общение онлайн» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Открытая лекция «Лучшие и новые нейросети для ваших проектов» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Масленичная открытка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

17:00 Челябинск – Тренинг по книге «Щегол» Донны Тартт (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Встреча «Азбука питания: метаболизм» с нутрициологом (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

17:30 Челябинск – Лекторий «Звонок длиною в 120 лет» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

17:30 Челябинск – Откровенный разговор с родителями с психологом Марией Кривоусовой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

