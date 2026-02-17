Торговый дом уральских металлургов бьет рекорды продаж металлопроката

Торговый дом ММК установил рекорд продаж металлопроката.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2025 году Торговый дом ММК реализовал более 1,6 миллиона тонн продукции, установив рекорд продаж металлопроката «материнского» предприятия. Планку в 1,5 миллиона тонн сбытовая компания преодолела в 2024 году.

В минувшем году Торговый дом ММК на 60% увеличил продажи через собственный маркетплейс. Кроме того, географию поставок расширили благодаря новым торговым площадкам в Абакане и Махачкале.

«Росту объема реализации металлопродукции способствовали активное развитие складского хозяйства и новых форматов клиентского сервиса. Из года в год наша компания оптимизирует логистические цепочки и снижает затраты на складские операции», – рассказал директор ООО «Торговый дом ММК» Григорий Щуров.

Особое внимание Торговый дом ММК уделяет повышению качества обслуживания покупателей. Так, сбытовая компания предлагает обработку и резку металлопроката на собственном оборудовании.

Стратегия выстраивания долгосрочных партнерских отношений с клиентами позволила укрепить позиции компании в списке лидеров российского рынка сбыта металлопродукции. Торговый дом ММК отмечен дипломом Международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2025» за высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

