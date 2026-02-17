Житель Челябинска решил заработать на нарушителях ПДД

Челябинец ответит в суде за автоподставы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества, мошенничестве и покушении на мошенничество.

По версии следствия, для реализации своей схемы челябинец купил автомобиль «Nissan Avenir» 2001 года выпуска. В «часы пик» высматривал на дорогах автомобилистов, нарушающих ПДД, и умышленно создавал с ними аварийные ситуации, хотя мог спокойно избежать ДТП.

После оформления документов южноуралец обращался в страховую компанию за возмещением вреда, а затем через взыскивал со второго участника ДТП дополнительные средства, якобы потраченные на ремонт авто сверх возмещенного страховой ущерба.

От действий афериста пострадали пять автомобилистов, чьи машины получили повреждения на общую сумму свыше 420 тысяч рублей. Кроме того, двое из них выплатили челябинцу по решению суда свыше 180 тысяч рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск

