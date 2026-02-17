Самолет из Сочи в Челябинск задерживается на 11 часов

Авиарейс из Сочи в Челябинск задерживается более чем на 11 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , причиной задержек стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, введенные вчера, 16 февраля, ночью. О снятии ограничений телеграм-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко сообщил сегодня в 8:45 по московскому времени.

В результате рейс из Сочи в Челябинск вместо 4:50 сегодняшнего утра по местному времени ожидается лишь в 16:00.

Вместе с тем, вылет из Челябинска в Сочи задержался ненадолго: вместо 5:50 по местному времени сегодняшнего утра самолет покинул воздушную бухту в Баландино в 6:31.

Челябинск

