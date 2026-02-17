Экс-глава Троицка заплатит штраф по делу, за которое перед ним извинялся прокурор

Суд вынес новый приговор по одному из дел в отношении экс-мэра Троицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 17 февраля, Троицкий городской суд признал бывшего главу Троицка Александра Виноградова виновным в превышении должностных полномочий.

Напомним, по версии следствия, в 2019 году власти южноуральского муниципалитета инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав организации. Сам мэр свою вину отрицал, подчеркивая, что эти действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

В итоге в конце мая 2023 года Троицкий городской суд оправдал чиновника в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. В начале октября Челябинский областной суд оставил это решение без изменений, и оно вступило в силу.

После этого прокурор Троицка принес градоначальнику официальные извинения от имени государства «за причиненный вред в результате уголовного преследования». А в начале декабря началось рассмотрение иска Виноградова о компенсации ущерба, причиненного ему уголовным преследованием.

Параллельно с этим прокуратура пыталась оспорить решение в вышестоящих инстанциях. Наконец, в апреле прошлого года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор. Дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Рассмотрение дела завершилось сегодня. Суд приговорил экс-мэра виновным и оштрафовал на 190 тысяч рублей, лишив права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Напомним, в настоящее время также подошел к концу еще один судебный процесс – по обвинению бывшего чиновника получении взятки деньгами и беговой дорожкой.

Следователи считают, что Виноградов, возглавлявший Троицк, получил от бизнесмена в общей сложности 763 тысячи рублей за ускоренную и беспрепятственную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых зданий для их коммерческого использования, признание права собственности на самовольное строение, оказание содействия в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешенного использования под магазин, беспрепятственную организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для нужд предпринимателя, а также за непринятие мер реагирования по факту незаконного демонтажа части одного из зданий, принадлежащих муниципалитету.

В ходе судебных прений поэтому уголовному делу прокуратура потребовала приговорить экс-мэра к 15 годам лишения свободы и штрафу в 10 миллионов рублей.

