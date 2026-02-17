Антивандальные скамейки и новые туалеты: власти пообещали центру Челябинска «большое преображение»

В мэрии Челябинска рассказали об обустройстве пешеходных пространств в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на обустройство популярных пешеходных зон областной центр получит более 27 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Деньги выделят из регионального бюджета. Сейчас стороны оформляют все документы, чтобы можно было приступать к реализации планов.

Работы намерены провести на Кировке, участке проспекта Ленина от ЮУрГУ до улицы Свободы и набережной реки Миасс.

На маршрутах появятся антивандальные скамейки и урны. А любители истории смогут оценить стереоскопы с фотографиями старого Челябинска.

На Кировке планируется открыть еще один информационный центр для туристов, а также установить два современных всесезонных туалета. Эти объекты будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Впрочем, инициативу чиновников одобряют не все горожане. «Лучше бы эти дикие висячие фонари с Кировки убрали – неба не видно», – говорят некоторые челябинцы.

Челябинск

