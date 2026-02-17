В Челябинске младенец проглотил накладной ноготь

В Челябинске врачи провели сложную операцию по извлечению инородного тела из дыхательных путей грудного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы, ребенку, доставленному в больницу с серьезными проблемами с дыханием, было всего 10 месяцев.

«Поступил ребенок, плохо дышит, дыхание жесткое, с хрипами. Мама рассказала, что ребенок мог подавиться собачьим кормом. Это было явно что-то крупное, что мешало ему вдохнуть», – рассказала эндоскопист Наталья Степанова.

При анестезии догадки подтвердились. Врачи увидели, что в голосовой щели находится плотное, твердое тело, похожее на кость. Оно закрывало просвет голосовой щели на 4/5.

Достать объект гибким эндоскопом не удалось, инструменты соскакивали и не могли прочно захватить край инородного тела. Поэтому врачи решили использовать ригидную бронхоскопию. Вытащить предмет смогли только с помощью жестких щипцов.

«Вытащили и обалдели, – призналась медик. – Это нарощенный ноготь, жесткий, как кость. Как это тело вдохнуть? Фантастика, как он не задохнулся».

После эндоскопии ребенок ночь провел в реанимации, а после переведен в отделение для дальнейшего наблюдения.

Челябинск, Виктор Елисеев

