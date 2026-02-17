Несколько тысяч челябинцев остались без отопления из-за аварии в центре города

В Челябинске без отопления и горячей воды оказались десятки домов, школы и детские сады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 17 февраля, в районе дома №30 по улице Либкнехта в центре Челябинска.

В результате без горячего водоснабжения остались жители 31 многоквартирного дома, ученики 4 школ и воспитанники 2 детских садов – в общей сложности, почти 3,7 тысячи человек.

Ремонтная бригада компании «УСТЭК-Челябинск» приступила к устранению аварии. По информации компании, завершить работы планируется до 22:00 сегодня, 17 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

