Вторник, 17 февраля 2026, 15:24 мск

В Челябинске отключат светофоры на улице Труда от Северо-Крымской до «Уральской молнии»

В центре Челябинска отключат светофоры на оживленной магистрали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение планируется завтра, 18 февраля, с 9:00 до 13:00.

Светофоры будут отключены на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской, а также по улице Труда в районах зоопарка и ледового дворца Уральская молния».

Кроме того, с 9:30 до окончания работ не будет работать светофорный объект на перекрестке улиц Генерала Костицына и Дружбы.

